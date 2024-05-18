Укренерго розповіло про те, де у неділю відключатимуть світло

Можливі аварійні відключення споживачів у двох областях.

Укренерго оприлюднило інформацію про можливі відключення електроенергії 19 травня.

Як ідеться у повідомленні пресслужби компанії, у неділю упродовж доби можливі аварійні відключення побутових і промислових споживачів на Полтавщині й Харківщині.

Причиною відключень є проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергооб'єктах у цих областях після дронових атак 18 травня.

В інших регіонах відключення не прогнозують.