Укренерго розповіло про те, де у неділю відключатимуть світло

Укренерго оприлюднило інформацію про можливі відключення електроенергії 19 травня.
Як ідеться у повідомленні пресслужби компанії, у неділю упродовж доби можливі аварійні відключення побутових і промислових споживачів на Полтавщині й Харківщині.
Причиною відключень є проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергооб'єктах у цих областях після дронових атак 18 травня.
В інших регіонах відключення не прогнозують.
- Уночі 18 травня РФ атакувала Україну 13-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ. Сили ППО знищили всі ворожі БпЛА.
- Російські дрони атакували два об’єкти енергетичної інфраструктури.
- Відомо, що пошкодження зафіксували на Полтавщині.