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Укренерго розповіло про те, де у неділю відключатимуть світло

Можливі аварійні відключення споживачів у двох областях.

Укренерго розповіло про те, де у неділю відключатимуть світло
Робота енергетиків
Фото: ДТЕК

Укренерго оприлюднило інформацію про можливі відключення електроенергії 19 травня.

Як ідеться у повідомленні пресслужби компанії, у неділю упродовж доби можливі аварійні відключення побутових і промислових споживачів на Полтавщині й Харківщині.

Причиною відключень є проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергооб'єктах у цих областях після дронових атак 18 травня.

В інших регіонах відключення не прогнозують.

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