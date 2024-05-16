​Україна завершила реконструкцію пункту пропуску «Рені»

Тепер тут зможуть спільно працювати українські та молдавські контрольні служби.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області завершила реконструкцію пункту пропуску «Рені».

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Тепер на пункті зможуть спільно працювати українські та молдавські контрольні служби.

Обидві сторони офіційно погодили завершення робіт та початок здійснення спільного контролю на українському боці.

Заступник глави Мінінфраструктури Сергій Деркач заявив, що запуск повноцінного спільного контролю – це перший крок у межах реалізації ініціативи «зелений коридор» між українським пунктом пропуску «Рені», молдавським «Джурджулешти» та румунським «Галацом».

"Запуск спільного контролю на українському боці дозволить збільшити пропускну спроможність цієї ділянки кордону. Зараз через “Рені” проходить не більше 50 вантажівок на добу. Наша мета – збільшити цю кількість щонайменше вдвічі. Наступним кроком у рамках ініціативи “зелений коридор” має стати запуск скоординованого контролю на румунському пункті разом із молдавськими колегами – це відкриє швидкий шлях та коридор до румунського порту Галац", - сказав Деркач.

Окрім вантажівок, спільний контроль проходитимуть і автобуси. Для них на пункті пропуску передбачили окрему смугу з терміналом. Це дозволить зменшити час очікування для пасажирів.