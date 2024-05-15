Яхта Медведчука перейшла під прапор України

Судно набуло статус українського. На нього тепер поширюється юрисдикція нашої держави.

Арештована яхта Royal Romance Віктора Медведчука перейшла під прапор України. Судно стало першим в історії України арештованим активом, який розшукали за кордоном, легалізували та видали державну реєстрацію прапора.

Про це повідомила голова АРМА Оксана Дума.

"Вітаю всіх Українців з тим, що арештована яхта “Royal Romance» перейшла під прапор України та набула статус українського судна. Це означає національну приналежність судна, на яке поширюється юрисдикція України", – написала вона у телеграмі.

Дума додала, що отримання свідоцтва про право плавання під державним прапором України є історичним моментом для України.

"Яхта "Royal Romance" - перший в історії України арештований актив, що розшуканий Нацагентством за кордоном, отримав легалізоване рішення Хорватського суду та отримав державну реєстрацію прапора в Україні", – зазначила голова агентства.

Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України внесла відповідні зміни до Міжнародної морської організації (ІМО).

"Це потужна державницька підтримка і подія, яка сприятиме подальшій реалізації арештованої яхти на аукціоні. Ми вже робимо все можливе, щоб все злочинно здобуте і виведене за кордон майно було повернуто під юрисдикцію України і слугувало інтересам держави", – додала Дума.