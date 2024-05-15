Яхта Медведчука перейшла під прапор України

Арештована яхта Royal Romance Віктора Медведчука перейшла під прапор України. Судно стало першим в історії України арештованим активом, який розшукали за кордоном, легалізували та видали державну реєстрацію прапора.
Про це повідомила голова АРМА Оксана Дума.
"Вітаю всіх Українців з тим, що арештована яхта “Royal Romance» перейшла під прапор України та набула статус українського судна. Це означає національну приналежність судна, на яке поширюється юрисдикція України", – написала вона у телеграмі.
Дума додала, що отримання свідоцтва про право плавання під державним прапором України є історичним моментом для України.
"Яхта "Royal Romance" - перший в історії України арештований актив, що розшуканий Нацагентством за кордоном, отримав легалізоване рішення Хорватського суду та отримав державну реєстрацію прапора в Україні", – зазначила голова агентства.
Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України внесла відповідні зміни до Міжнародної морської організації (ІМО).
"Це потужна державницька підтримка і подія, яка сприятиме подальшій реалізації арештованої яхти на аукціоні. Ми вже робимо все можливе, щоб все злочинно здобуте і виведене за кордон майно було повернуто під юрисдикцію України і слугувало інтересам держави", – додала Дума.
- Аукціонний дім Troostwijk Auctions з Нідерландів відмовився продовжувати переговори щодо підписання договору про організацію торгів з продажу арештованої яхти Віктора Медведчука Royal Romance.
- Хорватська поліція арештувала яхту в порту міста Рієка у березні 2022 року. Royal Romance входить до п'ятірки найрозкішніших яхт у світі і використовується виключно для потреб власника та його гостей. Витрати на її утримання та подорожі оцінюють у 15-20 мільйонів доларів на рік.
- Суд наклав арешт на яхту ще у 2021 році. Зокрема, слідчі СБУ задокументували неодноразове порушення законодавства екіпажем приватного судна "ROMANCE 1" (порт приписки - Херсон). У тому числі мова йде про заходження в порти окупованого РФ Криму.
- У січні цього року окружний суд м. Спліт у Хорватії вирішив передати Україні арештовану яхту Віктора Медведчука Royal Romance.
- У лютому Кабінет міністрів України погодив продаж яхти. А в квітні в АРМА визначилися, хто продаватиме яхту Медведчука - переможцем став аукціонний дім Troostwijk Auctions з Нідерландів, який спеціалізується на реалізації елітного морського транспорту.