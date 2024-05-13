Режисер і сценарист серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко став співвласником компанії "Ел-енерго", а також має частки у компаніях, що виробляють БпЛА.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Зазначається, що у серпні 2023-го Кірющенко отримав частку 49% у компанії "Ел-енерго", ще 51% отримав Олександр Хандрига.

Створена у вересні 2022 році "Ел-енерго" ліцензію на постачання електроенергії отримала у листопаді, але до приходу нових власників діяльності не вела.

Після приходу Кірющенка і Хандриги і до квітня 2024-го встигла укласти 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам. В результаті сума замовлень склала 774 млн гривень (вартість з урахуванням змін до контрактів станом на 10.05.2024).

Втім, більшість угод були укладені до кінця року, відповідно ціна і обсяги постачання ще можуть бути змінені.

Наразі найбільша угода, вартістю 521 млн гривень, укладена з КП "Дніпроводоканал" Дніпровської міськради.

Крім того, у вересні 2023-го Кірющенко разом з Артемом Колюбаєвим (колишній бізнес-партнер з кіновиробництва голови ОП Андрія Єрмака) став співвласником компанії-виробника БпЛА Culver. Обидва вони отримали в компаніях, які входять в Culver, по 5%.

Кірющенко відмовився спілкуватися з журналістами про свій новий електробізнес.