Режисер і сценарист серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко став співвласником компанії "Ел-енерго", а також має частки у компаніях, що виробляють БпЛА.
Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
Зазначається, що у серпні 2023-го Кірющенко отримав частку 49% у компанії "Ел-енерго", ще 51% отримав Олександр Хандрига.
Створена у вересні 2022 році "Ел-енерго" ліцензію на постачання електроенергії отримала у листопаді, але до приходу нових власників діяльності не вела.
Після приходу Кірющенка і Хандриги і до квітня 2024-го встигла укласти 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам. В результаті сума замовлень склала 774 млн гривень (вартість з урахуванням змін до контрактів станом на 10.05.2024).
Втім, більшість угод були укладені до кінця року, відповідно ціна і обсяги постачання ще можуть бути змінені.
Наразі найбільша угода, вартістю 521 млн гривень, укладена з КП "Дніпроводоканал" Дніпровської міськради.
Крім того, у вересні 2023-го Кірющенко разом з Артемом Колюбаєвим (колишній бізнес-партнер з кіновиробництва голови ОП Андрія Єрмака) став співвласником компанії-виробника БпЛА Culver. Обидва вони отримали в компаніях, які входять в Culver, по 5%.
Кірющенко відмовився спілкуватися з журналістами про свій новий електробізнес.
- Олексій Кірющенко народився в Україні, але тривалий час жив і працював в Росії. Він співпрацював з проектами студії "Квартал 95" (серіали "Свати", "Папік", "Слуга народу").
- Після перемоги на президентських виборах 219 року Володимира Зеленського Кірющенко долучався до розробки концепції телеканалу для окупованих територій "Дім".
- Також він був членом наглядової ради Українського культурного фонду, і, за даними журналістів, входив до складу комісії, яка обирала кінопроекти для державного фінансування.