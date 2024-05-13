Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
ГоловнаЕкономікаБізнес

Режисер серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко отримує багатомільйонні замовлення від держструктур, - Bihus.Info

Наразі найбільша угода, вартістю 521 млн гривень, укладена з КП "Дніпроводоканал". 

Режисер серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко отримує багатомільйонні замовлення від держструктур, - Bihus.Info
Олексій Кірющенко та журналістка Марія Землянська
Фото: Скріншот з відео

Режисер і сценарист серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко став співвласником компанії "Ел-енерго", а також має частки у компаніях, що виробляють БпЛА.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Зазначається, що у серпні 2023-го Кірющенко отримав частку 49% у компанії "Ел-енерго", ще 51% отримав Олександр Хандрига.

Створена у вересні 2022 році "Ел-енерго" ліцензію на постачання електроенергії отримала у листопаді, але до приходу нових власників діяльності не вела.

Після приходу Кірющенка і Хандриги і до квітня 2024-го встигла укласти 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам. В результаті сума замовлень склала 774 млн гривень (вартість з урахуванням змін до контрактів станом на 10.05.2024). 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Втім, більшість угод були укладені до кінця року, відповідно ціна і обсяги постачання ще можуть бути змінені.

Наразі найбільша угода, вартістю 521 млн гривень, укладена з КП "Дніпроводоканал" Дніпровської міськради.

Крім того, у вересні 2023-го Кірющенко разом з Артемом Колюбаєвим (колишній бізнес-партнер з кіновиробництва голови ОП Андрія Єрмака) став співвласником компанії-виробника БпЛА Culver. Обидва вони отримали в компаніях, які входять в Culver, по 5%.

Кірющенко відмовився спілкуватися з журналістами про свій новий електробізнес.

  • Олексій Кірющенко народився в Україні, але тривалий час жив і працював в Росії. Він співпрацював з проектами студії "Квартал 95" (серіали "Свати", "Папік", "Слуга народу").
  • Після перемоги на президентських виборах 219 року Володимира Зеленського Кірющенко долучався до розробки концепції телеканалу для окупованих територій "Дім".
  • Також він був членом наглядової ради Українського культурного фонду, і, за даними журналістів, входив до складу комісії, яка обирала кінопроекти для державного фінансування.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies