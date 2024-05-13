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Готель "Україна" в Києві хочуть продати не менше ніж за 1,05 млрд грн

Фонд держмайна визначив стартову ціну.

Готель "Україна" в Києві хочуть продати не менше ніж за 1,05 млрд грн
Готель "Україна"
Фото: Виталий Головин

Фонд державного майна визначив стартову ціну готелю "Україна" в Києві. Його збираються продати не менше ніж за 1,05 млрд грн. Стартову вартість визначила аукціонна комісія, її ще має затвердити Кабінет міністрів.

Про це розповів голова комітету Віталій Коваль, передає LIGA.net.

"Україна" – чотиризірковий готель, розташований в центрі Києва, на вул. Інститутській, 4, над Майданом Незалежності. Загальна площа 14-поверхової будівлі – 22 481,5 кв. м, готель має ресторан площею 451 кв. м на 250 осіб, чотири банкетні зали, шість конференц-залів, салон краси, сауну, масажний кабінет та стоянку для паркування на 69 автомобілів.

Приватизація запланована на літо 2024 року, але точної дати поки що не встановили.

Готель "Україна" буде першим об'єктом великої приватизації з 2021 року, коли у Києві продали Перший київський машинобудівний завод (Більшовик).

Раніше Коваль казав, що "Україною" і ще одним готелем на Майдані - "Козацьким" - зацікавилися три відомі мережі. Що це за компанії, ФДМ не каже, щоб не зашкодити процесу приватизації. "Козацький" виставили на приватизацію в лютому цього року - для цього майновий комплекс передали з управління Міністерства оборони до сфери управління ФДМ.

Готель "Дніпро", розташований неподалік від Майдану, на у 2020 році приватизували за 1,1 млрд грн.

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