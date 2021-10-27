Фото: Фонд Держмайна

Фонд державного майна у середу, 27 жовтня, провів перший з часів "Криворіжсталі" аукціон великої приватизації. На ньому було продано 100% акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик").

Аукціон транслювався в прямому ефірі на Youtube-каналі ФДМУ.

Переможцем торгів, у яких взяли участь три компанії, стало ТОВ "Дженерал Комерс" з ціною 1,429 млрд гривень (на 2% більшою від стартової вартості).

Фото: privatization.gov.ua

Фото: скрін

Компанія має 10 днів на підписання договору купівлі-продажу і 30 днів на перерахування коштів у державний бюджет.

Заснований в 1882 році, Перший київський машинобудівний завод випускає обладнання для переробки гуми, пластмас та їх відходів. Головним активом підприємства є промисловий квартал на київській Шулявці. В структуру ПКМЗ входить низка дочірніх підприємств, зокрема у місті Жашківка, бази відпочинку в Чернігівській та Одеській областях.

Зараз підприємство напівзруйноване, більшість цехів давно простоюють, а обладнання в досі працюючих зношене на 80%.