Регулятор спростував суттєве підвищення тарифів на доставку газу

Коригування може бути, але в рамках інфляції.

Національна комісія з регулювання сфери енергетики та комунальних послуг заявило, що підвищення тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік не має перевищувати рівня інфляції.

Про це йдеться в повідомленні регулятора у відповідь на публікації ЗМІ про те, що окремі облгази ініціюють збільшення тарифів на сотні відсотків.

"У проєктах розрахунків, які публікуються операторами газорозподільчих мереж (облгазів) на своїх офіційних сайтах в жовтні цього року, пропонується зростання тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік від 61% (ВАТ "Кіровоградгаз") до 443% (АТ "Луганськгаз"). Оператори пояснюють такі проекти розрахунків здебільшого різким зростанням ринкової ціни природного газу. Обґрунтованість усіх проєктів розрахунків, наданих до НКРЕКП, буде ретельно перевірена. Досвід минулих років свідчить, що тарифи на розподіл природного газу затверджуються у розмірах, які значно нижче, ніж попередньо розраховані операторами газорозподільчих мереж (облгазів). Немає підстав сумніватися, що так буде і в цьому році", - заявив регулятор.

НКРЕКП заявило, що коригування тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік "в середньому по Україні не має перевищувати рамки інфляційних процесів".

Нагадаємо, що рівень інфляції в Україні у вересні 2021 року прискорився до 11,0% в річному вимірі. Це найвищий показник з травня 2018 року.

До кінця року інфляція, за очікуваннями Національного банку, має трохи сповільнитися.