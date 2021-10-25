Номінаційний комітет почав конкурс до наглядової ради "Нафтогазу"

Чотири вакансії незалежних членів планують заповнити до кінця року.

Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств 23 жовтня почав конкурсний відбір на посади незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу України".

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Документи від претендентів на чотири місця в наглядовій раді будуть приймати до 6 грудня.

"Хочу подякувати нашим партнерам з Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств Джейсону Пеллмару, Марчіну Свєнчіцкі, Ваграму Степаняну, Маттео Патроне та Матті Маасікасу, які включилися в активну роботу, розуміючи важливість та нагальність призначення керівного органу для такої важливої компанії як «Нафтогаз України»", - заявив перший віцепрем’єр-міністр, міністр економіки України Олексій Любченко.

Нова наглядова рада, зокрема, повинна буде призначити нове правління, тому що зараз усі керівники компанії, крім голови правління Юрія Вітренка є тимчасовими.

Нагадаємо, що місяць тому Кабінет міністрів звільнив наглядову раду "Нафтогазу України" після того, як троє незалежних членів оголосили про відставку.

Причиною їх рішення стала відмова Кабміна переглянути сумнівне призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Вітренко заявив у відповідь, що не шкодує через звільнення незалежних членів наглядової ради компанії. За його словами, вони були призначені без конкурсу за поданням посольств та не мали необхідного фаху. Він вважає, що нового керівника "Нафтогазу" треба обрати за результатами конкурсу, але робити це має вже нова наглядова рада.