Сьогоднішнє засідання РНБО закінчиться нетрадиційними рішеннями, - ZN.ua

Сьогоднішнє засідання Ради нацбезпеки і оборони завершиться не традиційними рішеннями, а низкою протокольних доручень.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє ZN.ua.
За даними видання, на сьогоднішньому засіданні буде проаналізовано всі рішення РНБО з 2019 року в енергетичній сфері.
"Рівень виконання цих рішень впевнено прямує до нуля, починаючи від першого – щодо забезпечення енергетичного балансу в Україні, прийнятого в 2019 році. Президент Володимир Зеленський намагатиметься апелювати до виконавської дисципліни", - пише видання.
Протокольні доручення в основному стосуватимуться НАК "Нафтогаз України", зазначає видання. За даними ZN.UA, йтиметься про список об'єктів соціальної інфраструктури, щодо яких діятиме заборона на відключення тепла й електроенергії. Також буде змальована ситуація з енергетичною кризою, в якій перебуває Україна.
Друга частина засідання буде присвячена коронавірусу. Насамперед порушуватимуть питання вакцинації.
Раніше повідомляли, що Володимир Зеленський збирає РНБО 22 жовтня о 16:30. Засідання призначене в Офісі президента. Всі члени РНБО вже проінформовані про дату, час і місце проведення засідання.