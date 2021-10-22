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Сьогоднішнє засідання РНБО закінчиться нетрадиційними рішеннями, - ZN.ua

Планують ухвалити низку протокольних доручень, зокрема, щодо "Нафтогазу".

Сьогоднішнє засідання РНБО закінчиться нетрадиційними рішеннями, - ZN.ua
Фото: president.gov.ua

Сьогоднішнє засідання Ради нацбезпеки і оборони завершиться не традиційними рішеннями, а низкою протокольних доручень.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє ZN.ua.

За даними видання, на сьогоднішньому засіданні буде проаналізовано всі рішення РНБО з 2019 року в енергетичній сфері.

"Рівень виконання цих рішень впевнено прямує до нуля, починаючи від першого – щодо забезпечення енергетичного балансу в Україні, прийнятого в 2019 році. Президент Володимир Зеленський намагатиметься апелювати до виконавської дисципліни", - пише видання.

Протокольні доручення в основному стосуватимуться НАК "Нафтогаз України", зазначає видання. За даними ZN.UA, йтиметься про список об'єктів соціальної інфраструктури, щодо яких діятиме заборона на відключення тепла й електроенергії. Також буде змальована ситуація з енергетичною кризою, в якій перебуває Україна.

Друга частина засідання буде присвячена коронавірусу. Насамперед порушуватимуть питання вакцинації.

Раніше повідомляли, що Володимир Зеленський збирає РНБО 22 жовтня о 16:30. Засідання призначене в Офісі президента. Всі члени РНБО вже проінформовані про дату, час і місце проведення засідання.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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