РНБО збереться на засідання у п'ятницю

Попередній раз члени Радбезу збиралися тиждень тому.

Рада національної безпеки і оборони України в п'ятницю, 22 жовтня, збереться на засідання.

Про це повідомила пресслужба РНБО.

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 22 жовтня 2021 року о 16.30 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс президента України). Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання", - сказано в оголошенні.

Порядок денний поки що не повідомлявся.

Попереднє засідання РНБО відбулося тиждень тому, 15 жовтня.

На ньому затвердили перший в історії держави план оборони України, стратегії біологічного захисту та інформаційної безпеки, а також проголосували за введення нових санкцій, зокрема проти російської торгової мережі Mere.