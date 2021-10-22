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РНБО збереться на засідання у п'ятницю

Попередній раз члени Радбезу збиралися тиждень тому.

РНБО збереться на засідання у п'ятницю
заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, 15 апреля 2021.
Фото: president.gov.ua

Рада національної безпеки і оборони України в п'ятницю, 22 жовтня, збереться на засідання.

Про це повідомила пресслужба РНБО.

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 22 жовтня 2021 року о 16.30 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс президента України). Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання", - сказано в оголошенні.

Порядок денний поки що не повідомлявся.

Попереднє засідання РНБО відбулося тиждень тому, 15 жовтня.

На ньому затвердили перший в історії держави план оборони України, стратегії біологічного захисту та інформаційної безпеки, а також проголосували за введення нових санкцій, зокрема проти російської торгової мережі Mere.

  

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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