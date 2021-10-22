РНБО збереться на засідання у п'ятницю

Рада національної безпеки і оборони України в п'ятницю, 22 жовтня, збереться на засідання.
Про це повідомила пресслужба РНБО.
"Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 22 жовтня 2021 року о 16.30 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс президента України). Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання", - сказано в оголошенні.
Порядок денний поки що не повідомлявся.
Попереднє засідання РНБО відбулося тиждень тому, 15 жовтня.
На ньому затвердили перший в історії держави план оборони України, стратегії біологічного захисту та інформаційної безпеки, а також проголосували за введення нових санкцій, зокрема проти російської торгової мережі Mere.