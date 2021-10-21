Голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що учасники конкурсу на посаду судді Конституційного суду, який проводить Офіс президента, не можуть відповісти на елементарні питання.

Про це він написав у своєму фейсбуці.

"Офіс Зеленського перетворює конкурс в КСУ на цирк, від якого вчора щелепи відпали навіть у досвідчених послів. КГБшник Погорецький (якого в КСУ тягне [заступник керівника Офісу президента] Татаров) не може відповісти на елементарне питання. Наступна претендентка на суддю КСУ не знає значення латинського виразу Dura lex sed lex. Та цьому на першому курсі в університеті вчать!" - обурився він.

Напередодні Центр протидії корупції та низка інших громадських організацій закликали президента Володимира Зеленського поки що не призначати нових суддів КС, обраних на цьому конкурсі, а членів конкурсної комісії не ухвалювати рішення про завершення конкурсу, поки Зеленський не дасть такої обіцянки.

Нагадаємо, що президент України призначає третину складу Конституційного Суду - шістьох суддів.

Суддів Володимира Мойсика, Василя Лемака, Віктора Колісника та Сергія Головатого призначив попередній президент Петро Порошенко.

Ще двоє - Олександр Тупицький і Олександр Касмінін - були призначені Віктором Януковичем.

У березні 2021 року Володимир Зеленський скасував укази Януковича про призначення Тупицького і Касмініна, але Верховний Суд визнав це рішення президента протиправним.

Справу ще розглядатиме Велика палата Верховного Суду, але незалежно від остаточного рішення, Тупицький має залишити посаду через кілька місяців. Його було призначено у травні 2013 року, а термін повноважень судді КСУ становить дев'ять років. Касмінін є суддею КСУ з вересня 2013 року, він має залишатися на посаді ще рік.