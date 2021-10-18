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Наказ про обов’язкову вакцинацію оскаржили в ОАСК

Позов подав директор столичної школи на Оболоні.

Наказ про обов’язкову вакцинацію оскаржили в ОАСК
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов з вимогою визнати протиправним наказ Міністерства охорони здоров'я про затвердження переліку професій працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації.

У пресслужбі ОАСК повідомляють, що позов подав Дмитро Ламза.

"Зокрема, він просить ОАСК визнати протиправним та нечинним наказ Міністерства охорони здоров’я України, датований 4 жовтня 2021 року «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням». Також до суду надійшла заява про забезпечення позову, де позивач просить ОАСК зупинити дію відповідного наказу МОЗ", - сказано в повідомленні.  

Наразі суд вирішує, чи є правові підстави відкривати провадження за позовом.

Дмитро Ламза - директор спеціалізованої школи №210 Оболонського району Києва. Раніше він уже оскаржував у ОАСК постанову уряду, яка забороняє дітям відвідувати заклади освіти за умови, якщо менш як 80% їхніх працівників вакциновані проти коронавірусу.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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