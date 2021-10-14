В Україні 14 жовтня відбулися близько 400 святкових заходів, всі минули без порушень, – Монастирський

В Україні 14 жовтня, на свято Покрови Богородиці, День захисників і День козацтва, відбулися одночасно близько 400 урочистих заходів.

Усі вони минули без порушень, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у Facebook.

Поліція, військові і рятувальники несли службу в посиленому режимі.

Фото: Денис Монастирський Facebook

"Поліція діалогу, кінологи, військовослужбовці Національної гвардії та ДСНС максимально скоординували свої дії для того, щоб ніщо не затьмарило українцям відзначення Дня захисників та захисниць України й Покрови Пресвятої Богородиці. Жодних правопорушень допущено не було – приємно, що сьогоднішнє свято завершується саме цією інформацією", – написав Монастирський.

Нагадаємо, 14 жовтня у Куренівському парку Києва відкрили Хрест на честь захисників України. Також в столиці пройшли традиційна хода на честь УПА та марш до Дня захисників. У Сєвєродонецьку вперше за 30 років провели військовий парад до Дня захисників та захисниць.