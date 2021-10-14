Проросійського "експерта", якого фінансувала РФ, судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора

Киянин створив інформаційну мережу, через яку поширював замовний контент, спрямований на дестабілізацію ситуації в Україні. Фінансувалася ця мережа Росією.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, який вів підривну інформаційну діяльність проти України на замовлення РФ.

Як повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, чоловіка підозрюють у вчиненні державної зради та розпалюванні національної ворожнечі і ненависті, приниженні національної честі і гідності (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 КК України).

"Розслідуванням встановлено, що киянин створив інформаційну мережу до якої входило кілька вебресурсів, групи у соціальних мережах, youtube-канали та деякі блогери. Пропагандист поширював через неї замовний контент, спрямований на дестабілізацію ситуації в Україні і розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Кураторами виступали іноземні організації, зокрема з «Першого каналу» та агенції «NEWS FRONT». Фінансувалася ця мережа Росією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік позиціонував себе "військово-політичним експертом" та особисто брав участь у прямих ефірах політичних токшоу на заборонених російських телеканалах, за що систематично отримував грошову винагороду від замовників.

Результати проведених експертиз підтвердили наявність у діях псевдоексперта ознак підривної діяльності на шкоду державній безпеці за завданням окремих організацій країни-агресора, сказано у заяві.

Нагадаємо, у серпні Контррозвідники Служби безпеки України припинили розвідувально-підривну діяльність агента головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії на Херсонщині. Ним виявився місцевий житель, пенсіонер збройних сил СРСР.