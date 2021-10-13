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Росія заблокувала надання ЄС статусу спостерігача в Арктичній раді

РФ займає жорстку позицію по відношенню до ЄС через санкції, які ЄС застосував проти РФ за окупацію Криму та події на сході України.

Росія заблокувала надання ЄС статусу спостерігача в Арктичній раді

Європейський Союз тривалий час намагається отримати статус повноправного спостерігача в Арктичній раді, але ця заявка блокується Росією. У ЄС такі дії російської сторони розцінюють як відповідь на сталу підтримку Євросоюзом України та санкції ЄС проти РФ за Криму та агресію на сході України.

Про це "Укрінформу" на правах анонімності повідомив офіційний представник Євросоюзу напередодні презентації нової Комунікації (робочий документ) Єврокомісії щодо оновленої арктичної політики ЄС.

"Євросоюз намагається отримати статус офіційного спостерігача в Арктичній раді з 2008 року. Зараз проти такої заявки виступає Російська Федерація, яка займає жорстку позицію по відношенню до Євросоюзу у зв’язку із санкціями, які ЄС застосував проти РФ у зв’язку з анексією Криму та подіями на Сході України", - сказав представник ЄС.

У 2013 році, на конференції міністерського рівня у Швеції, всі члени Арктичної Ради прийняли рішення, яке надає для ЄС права повного спостерігача, хоча не забезпечує такого офіційного статусу. Тож ЄС має можливість брати участь у робочих групах цього форуму та у проєктах з економічного та соціального розвитку регіону.

Як зазначається в самій Комунікації, яка поширена 13 жовтня на сайті Європейської служби зовнішніх дій, інтереси Росії виходять далеко за межі регіональної співпраці, а агресивна політика Кремля перетворює Арктику на арену глобального суперництва та протистояння.

"Військове нарощування в регіоні російської Арктики відображує як глобальне позиціонування, так і внутрішні пріоритети, включаючи використання інфраструктури подвійного призначення. На додаток до зростаючих викликів у сфері безпеки, це може надалі ускладнювати кліматичні зміни… Багато країн, включаючи США, Норвегію, Велику Британію, Данію, Канаду та Ісландію, як і Північноатлантичний Альянс (НАТО), уважно спостерігають за цим розвитком, відповідаючи на зростаючу агресивність поведінки Росії у водах та у повітряному просторі Арктики", - йдеться у документі.

Нагадаємо, напередодні Європейський Союз закликав Росію взяти на себе відповідальність як сторони конфлікту в Україні. Про це в межах саміту Україна – ЄС.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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