Смертність від COVID-19 у світі перебуває на найнижчому рівні з початку року, - ВООЗ

Смертність внаслідок пандемії COVID-19 станом на сьогодні знижується та перебуває на найнижчому рівні з початку року.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, повідомляється на сайті ВООЗ.

"Кількість щотижневих смертей внаслідок COVID-19 продовжує зменшуватися й зараз перебуває на найнижчому рівні. Але це все ще неприпустимо високий рівень - майже 50 тис. смертей щотижня, а реальне їх число, безумовно, вище", - сказав очільник ВООЗ на брифінгу.

Він уточнив, що смертність внаслідок пандемії COVID-19 знижується у всіх регіонах, крім Європи, де кілька країн наразі зіткнулися з новою хвилею пандемії коронавірусу. Смертність також вища в країнах та групах населення з найменшим доступом до вакцин.

"Як ви знаєте, 56 країн, які були фактично виключені з глобального ринку вакцин, не змогли досягти мети вакцинації 10% свого населення до кінця вересня", - додав Гебреісус.

Наразі три країни світу досі не розпочали COVID-вакцинацію населення - Бурунді, Еритрея та Північна Корея.

Нагадаємо, напередодні консультативна група експертів ВООЗ з імунізації визнала необхідність третього щеплення від COVID-19 для окремих людей.