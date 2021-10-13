Чи буде війна між Китаєм і Тайванем
Чи буде війна між Китаєм і Тайванем
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Росія заявила про відсутність прогресу на переговорах з Нуланд
Росія заявила про відсутність прогресу на переговорах з Нуланд
Надзвичайну ситуацію через ціни на газ оголосили на Одещині
Надзвичайну ситуацію через ціни на газ оголосили на Одещині
МВС встановило всіх людей, з якими контактував у ніч смерті нардеп Поляков
МВС встановило всіх людей, з якими контактував у ніч смерті нардеп Поляков
У центрі Києва загорівся житловий будинок (оновлено)
У центрі Києва загорівся житловий будинок (оновлено)
ГоловнаСвіт

Росія запропонувала США взаємно скасувати візові обмеження для дипломатичних установ

Представники двох держав обговорили стан та перспективи розвитку відносин між країнами.

Росія запропонувала США взаємно скасувати візові обмеження для дипломатичних установ
Фото: tvc.ru

12 жовтня відбулася зустріч між старшим заступником Державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд та заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим, на якій Росія запропонувала Сполученим Штатам взаємно скасувати візові обмеження, запроваджені для дипломатичних представництв.

Як повідомляє пресслужба МЗС Росії, сторони обговорили стан та перспективи розвитку відносин між двома країнами. Особливу увагу приділили питанням, які стосуються функціонуванню закордонних представництв Росії і США на території один одного.

"Пропонуємо зняти всі обмеження, що запроваджувалися з обох сторін протягом останніх кількох років", - повідомили у МЗС РФ.

Росія з 1 серпня заборонила наймати на роботу в американські посольства росіян або представників третіх країн. Через це в американському посольстві в Москві залишилися працювати лише 100 дипломатів - проти 400 російських дипломатів у Сполучених Штатах.

Минулого тижня група з 17 американських сенаторів закликали президента Джо Байдена вислати із США 300 російських дипломатів у відповідь на обмеження для працівників американських дипустанов в РФ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також