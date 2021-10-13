Росія запропонувала США взаємно скасувати візові обмеження для дипломатичних установ

Представники двох держав обговорили стан та перспективи розвитку відносин між країнами.

12 жовтня відбулася зустріч між старшим заступником Державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд та заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим, на якій Росія запропонувала Сполученим Штатам взаємно скасувати візові обмеження, запроваджені для дипломатичних представництв.

Як повідомляє пресслужба МЗС Росії, сторони обговорили стан та перспективи розвитку відносин між двома країнами. Особливу увагу приділили питанням, які стосуються функціонуванню закордонних представництв Росії і США на території один одного.

"Пропонуємо зняти всі обмеження, що запроваджувалися з обох сторін протягом останніх кількох років", - повідомили у МЗС РФ.

Росія з 1 серпня заборонила наймати на роботу в американські посольства росіян або представників третіх країн. Через це в американському посольстві в Москві залишилися працювати лише 100 дипломатів - проти 400 російських дипломатів у Сполучених Штатах.

Минулого тижня група з 17 американських сенаторів закликали президента Джо Байдена вислати із США 300 російських дипломатів у відповідь на обмеження для працівників американських дипустанов в РФ.