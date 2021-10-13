Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін наступного тижня відвідає Україну. Візит буде здійснений в рамках європейського турне очільника американського міністерства.

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

"Міністр (Ллойд Остін - ред.) і його команда готуватимуться до поїздки в Європу наступного тижня. Вони відвідають Грузію, Україну, Румунію. Міністр завершить це важливе турне в Брюсселі з союзниками і партнерами на зустрічі міністрів країн НАТО", - сказав Кірбі.

Засідання глав оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі відбудеться 21-22 жовтня.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/rIoGV3UYIO — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) October 12, 2021

Нагадаємо, що під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Очільник Пентагону на зустрічі заявив, що Сполучені Штати стоятимуть поруч з нашою країною, підтримуватимуть її суверенітет і територіальну цілісність, допомагатимуть у протидії російській агресії. Він також висловив підтримку прагнення України до набуття членства в НАТО.