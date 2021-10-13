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Міністр оборони США наступного тижня відвідає Україну

Окрім України очільник Пентагону відвідає також Грузію та Румунію.

Міністр оборони США наступного тижня відвідає Україну
Ллойд Остін
Фото: wikipedia.org

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін наступного тижня відвідає Україну. Візит буде здійснений в рамках європейського турне очільника американського міністерства. 

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

"Міністр (Ллойд Остін - ред.) і його команда готуватимуться до поїздки в Європу наступного тижня. Вони відвідають Грузію, Україну, Румунію. Міністр завершить це важливе турне в Брюсселі з союзниками і партнерами на зустрічі міністрів країн НАТО", - сказав Кірбі.

Засідання глав оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі відбудеться 21-22 жовтня.

Нагадаємо, що під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Очільник Пентагону на зустрічі заявив, що Сполучені Штати стоятимуть поруч з нашою країною, підтримуватимуть її суверенітет і територіальну цілісність, допомагатимуть у протидії російській агресії. Він також висловив підтримку прагнення України до набуття членства в НАТО.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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