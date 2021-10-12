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Білорусь закриє своє консульство у Нью-Йорку

З 17 жовтня громадяни США повинні отримувати візу для в'їзду в Білорусь.

Білорусь закриє своє консульство у Нью-Йорку
Фото: suyarkov.com

Консульство Білорусі в Нью-Йорку буде закрите 21 жовтня на вимогу США.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на заяву консульства.

Громадянам Білорусі, які проживають на території відповідного консульського округу, який включає Канаду, доведеться звертатись за послугами до посольства Білорусі у Вашингтоні.

Наразі дипустанова в Нью-Йорку вже перестала відповідати на телефонні дзвінки, приймати та обробляти документи, відправлені поштою.

Документи, що надійшли після 8 жовтня, будуть перенаправлятися в посольство. А доступ до консульства буде припинений після 15 жовтня. З 17 жовтня американські громадяни повинні отримувати візу для в'їзду в Білорусь

Ці кроки були зроблені після того як в серпні режим Олександра Лукашенка у відповідь на нові американські санкції зажадав, щоб Вашингтон до 1 вересня скоротив персонал свого посольства.

Нагадаємо, в серпні Білорусь у відповідь на нові американські санкції відкликала згоду на призначення Джулі Фішер послом США. Вона мала стати першим повноцінним керівником американського посольства з 2008 року.  Сполученим Штатам також запропонували до 1 вересня скоротити чисельність посольства в Мінську до п'яти осіб.

Білорусь також призупинила погодження всіх проєктів, грантів і програм по лінії уряду США.

Дипмісія США в Білорусі працює без посла з березня 2008 року. Тоді між Мінськом і Вашингтоном розгорівся дипломатичний скандал, причиною якого стало введення американською стороною санкцій щодо Білорусі. За наполяганням білоруської сторони Мінськ покинула посол США Карен Стюарт, а штат посольства був максимально скорочений.

Останні 10 років дипломатичні місії в обох країнах очолюють повірені у справах. В останні місяці президентства Дональда Трампа послом у Білорусі було призначено Джулі Фішер, але вона так і не змогла завершити акредитацію.

Зараз посольство очолює тимчасовий повірений Рубен Арутюнян.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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