Білорусь відмовилась прийняти першого з 2008 року посла США

Білорусь у відповідь на нові американські санкції відкликала згоду на призначення Джулі Фішер послом США. Вона мала стати першим повноцінним керівником американського посольства з 2008 року.

Про це повідомила пресслужба МЗС Білорусі.

"Наші країни за останні роки пройшли великий шлях по виведенню дипломатичних відносин на більш-менш прийнятний рівень, тому шкода, що нахабні і відверто ворожі дії американської сторони, як і вчинки окремих її представників, що абсолютно не підпадають під поняття дипломатії і професіоналізму, зруйнували напрацювання попередників і змусили нас відкликати раніше видану згоду Республіки Білорусь на призначення Дж.Фішер послом США в нашій країні", - сказав речник МЗС Анатолій Глаз.

Заява Амбасадара ЗША Джулі Фішэр з нагоды ўгодкаў сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 9 жніўня і наступных мірных пратэстаў. pic.twitter.com/vAC1qNiGSC — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) August 9, 2021

Сполученим Штатам також запропонували до 1 вересня скоротити чисельність посольства в Мінську до п'яти осіб.

Білорусь також призупинила погодження всіх проєктів, грантів та програм по лінії уряду США.

Нагадаємо, що дипмісія США у Білорусі працює без посла з березня 2008 року. Тоді між Мінськом і Вашингтоном розгорівся дипломатичний скандал, причиною якого стало введення американською стороною санкцій щодо Білорусі.

За наполяганням білоруської сторони Мінськ покинула посол США Карен Стюарт, а штат посольства був максимально скорочений.

Останні десять років дипломатичні місії в обох країнах очолюють повірені у справах.

Обмеження на чисельність співробітників дипмісій США Мінськ скасував в січні 2019 року.

В останні місяці президентства Дональда Трампа послом у Білорусі було призначено Джулі Фішер, але вона так і не змогла завершити акредитацію.

Зараз посольство очолює тимчасовий повірений Рубен Арутюнян.