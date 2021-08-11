Таліби захопили столиці вже дев’яти провінцій в Афганістані (оновлено)

11 серпня бойовики взяли під контроль міста Файзабад та Пулі-Хумрі.

Боевики «Талибана» едут по дороге в провинции Нангархар, Афганистан,1 декабря 2019

Радикальний ісламістський рух "Талібан" продовжує наступ в Афганістані. У вівторок, 10 серпня, таліби захопили місто Фарах на заході країни, яке є адміністративним центром однойменної провінції.

За останні п'ять днів це був уже сьомий захоплений бойовиками адміністративний центр провінції країни, передає DW.

Таліби взяли під свій контроль основні урядові об'єкти міста, включаючи штаб-квартиру поліції, місцеву адміністрацію та в'язницю. Урядові підрозділи відступили до військової бази. Фарах зі 128 тисячами мешканців розташований на річці Фарахруд. Безпекова ситуація у провінції в останні роки була напруженою.

Оновлення. У середу, 11 серпня, взяли під контроль міста Файзабад - центр провінції Бадахшан, та Пулі-Хумрі - центр провінції Баглан.

За даними Reuters, захоплення талібами Файзабаду - столиці північно-східної провінції Бадахшан - відбулося, коли президент Ашраф Гані висадився в місті Мазарі-Шаріф - центрі провінції Балх. Президент прибув у понад 300-тисячне місто, що згуртувати військових, коли сили "Талібану" наблизилися до найбільшого міста на півночі країни.

Усі сусідні центри провінцій - Кундуз, Сарі-Пуль, Айбак та Шибарган - вже контролюються талібами.

Після тривалої битви у Файзабаді урядові війська відступили до сусіднього районуі.

Водночас представники "Талібану" повідомили про захоплення міста Пулі-Хумрі - центру провінції Баглан. Зазначається, що на зображеннях в соціальних мережах був зображений прапор "Талібану" на міських воротах і повстанці всередині міста.

Таліби активізували наступ на тлі виведення сил НАТО та союзників з Афганістану. Протягом останніх п'яти днів таліби захопили сім із 34 адміністративних центрів провінцій, у тому числі стратегічно важливе місто Кундуз, в якому тривалий час розташовувалася база контингенту Бундесверу.

Від початку наступальної операції "Талібану в країні загинули 183 цивільних, майже 1200 дістали поранень, повідомили в ООН. 214 тисяч мирних афганців були вимушені залишити свої домівки.