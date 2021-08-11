Критика “Північного потоку-2” Хохштейна призначено радником держсекретаря з питань енергобезпеки

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про призначення Амоса Хохштейна старшим радником з питань енергетичної безпеки, якому належить опікуватися темою "Північного потоку-2".
Про це він повідомив у Twitter.
"Я призначаю Амоса Хохштейна старшим радником з питань енергетичної безпеки. Він однозначно підходить для підтримки розвитку та впровадження комплексної стратегії щодо зміцнення глобальної енергетичної безпеки", - написав Блінкен в твіттері.
I am appointing Amos Hochstein as the Senior Advisor for Energy Security. He is uniquely suited to support the development and implementation of an integrated strategy to strengthen global energy security.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 10, 2021
Хохштейн був спецпосланцем Держдепартаменту з міжнародних енергетичних питань при адміністрації Барака Обами і близьким радником і довіреною особою тодішнього віцепрезидента Джо Байдена.