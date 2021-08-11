Критика “Північного потоку-2” Хохштейна призначено радником держсекретаря з питань енергобезпеки

Хохштейн був спецпосланцем Держдепартаменту з міжнародних енергетичних питань при адміністрації Барака Обами.

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про призначення Амоса Хохштейна старшим радником з питань енергетичної безпеки, якому належить опікуватися темою "Північного потоку-2".

Про це він повідомив у Twitter.

"Я призначаю Амоса Хохштейна старшим радником з питань енергетичної безпеки. Він однозначно підходить для підтримки розвитку та впровадження комплексної стратегії щодо зміцнення глобальної енергетичної безпеки", - написав Блінкен в твіттері.

I am appointing Amos Hochstein as the Senior Advisor for Energy Security. He is uniquely suited to support the development and implementation of an integrated strategy to strengthen global energy security. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 10, 2021

Хохштейн був спецпосланцем Держдепартаменту з міжнародних енергетичних питань при адміністрації Барака Обами і близьким радником і довіреною особою тодішнього віцепрезидента Джо Байдена.