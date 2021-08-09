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Колишній член наглядової ради "Нафтогазу" став представником США щодо "Північного потоку - 2"

Амос Хохштайн був лютим критиком газопроводу.

Колишній член наглядової ради "Нафтогазу" став представником США щодо "Північного потоку - 2"
Фото: worldwarzero.com

Президент США Джо Байдена призначив Амоса Хохштайна представником Державного департаменту США з питань енергетики. Він буде відповідати за виконання угоди між США і Німеччини про "Північний потік - 2".

Про це повідомило видання Axios з посиланням на власні джерела.

Амос Хохштайн був лютим критиком газопроводу, і його знайомі здивовані цим призначенням, оскільки воно начебто суперечить його позиції щодо "екзистенційної кризи", яка загрожує Україні через "Північний потік - 2".

"Вони намагають приховати цю жахливу угоду за його авторитетом, сподіваючись, що це змусить людей забути, наскільки поганою вона є", - сказав виданню співбесідник, знайомий з Хохштайном.

Водночас джерело в оточенні президента України Володимира Зеленського заявило, що "у Києві сподіваються на те, що це визнання невдачі попередньої політики і що призначення призведе до реального покращення курсу, а не окозамилювання".

Ще один співбесідник Axios сказав, що "добре мати когось, хто дуже підозріло ставиться до проєкту та намірів Росії, бо він буде наполегливо вимагати реалізації ефективної стратегії щодо управління цією загрозою".

За даними видання, в уряді Німеччини призначили власного представника з "Північного потоку - 2", з яким має справу Хохштайн.

Нагадаємо, що Хохштайн у 2017-2020 роках входив до складу наглядової ради "Нафтогазу". Він звільнився в жовтні минулого року через "саботаж з боку корумпованих сил".

Амос Хохштайн починав кар'єру у Вашингтоні, займав державні посади найвищого рівня, в тому числі був старшим радником з політичних питань Комітету із закордонних справ Палати представників США. Пізніше був консультантом і лобістом для американських і міжнародних нафтогазових компаній, а також компаній, що спеціалізуються на поновлюваних джерелах енергії. 

У Держдепартаменті США Хохштайн почав працювати у 2011 році в Агентстві енергетичних ресурсів. Як заступник посла США в Україні Карлоса Паскуаля відповідав за газовий сектор.

1 серпня 2014 року Хохштайн став чинним спеціальним послом і координатором з міжнародних енергетичних питань. Як головний енергетичний дипломат США Хохштайн перебував у тісній співпраці з віцепрезидентом Джо Байденом і супроводжував його в міжнародних поїздках для просування енергетичних ресурсів як основного інструменту зовнішньої політики США.

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