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Помер російський дисидент Сергій Ковальов, який засуджував окупацію Криму

Уродженець України, один з розробників Конституції РФ помер на 92-му році життя.

Помер російський дисидент Сергій Ковальов, який засуджував окупацію Криму
Сергій Ковальов
Фото: memo.ru

Російський правозахисник, учасник радянського дисидентського руху Сергій Ковальов помер у Москві у віці 91 року. Про це повідомляють російські засоби інформації з посиланням на його близьких, передає Радіо Свобода.

Сергій Ковальов народився 2 березня 1930 року в місті Середина-Буда в тодішній Чернігівський області України (нині це місто входить до Сумської області). Він закінчив біологічний факультет МГУ, опублікував понад 60 наукових робіт, отримав ступінь кандидата біологічних наук.

У 1969 році він увійшов до складу "Ініціативної групи захисту прав людини в СРСР" - першої незалежної правозахисної асоціації в цій країні. Через два роки став активно брати участь у виданні "Хроніки поточних подій" - підпільного бюлетеня радянських правозахисників.

Наприкінці 1974 року Ковальова заарештували за звинуваченням в "антирадянській агітації і пропаганді". За це його засудили до семи років позбавлення волі і трьох років заслання.

У 1990 році Ковальов став народним депутатом Росії. З 1993 до 2003 року був депутатом Держдуми Росії. Брав участь у розробці російської Конституції.

Сергій Ковальов був першим у Росії уповноваженим з прав людини. Він обіймав цю посаду з січня 1994-го до травня 1995 року. Також був головою товариства "Меморіал".

Ковальов був одним із найбільш непримиренних критиків внутрішньої та зовнішньої політики Володимира Путіна. Зокрема, критикував захопленням українського Криму. У березні 2014 року підписав звернення проти політики російської влади в Криму.

У листопаді 2016 року, виступаючи на Другому Кримському форумі у Львові, Ковальов засудив розв'язану Росією "кримську авантюру".

Ковальова відзначили багатьма нагородами: французьким Орденом почесного легіону, великим командорським хрестом литовського ордена Великого князя Гядімінаса, великим Хрестом ордена Заслуг перед Республікою Польща, естонським Орденом Хреста землі Марії.

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