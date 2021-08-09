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РФ починає масштабні військові навчання на окупованих територіях

Навчання відбудуться на 20 полігонах з 9 серпня до 15 вересня.

РФ починає масштабні військові навчання на окупованих територіях
Фото: минобороны.рф

Російська армія починає масштабні навчання на полігонах південних регіонів, а також в окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу російського Південного військового округу.

"Етап двосторонніх батальйонних тактичних і спеціальних навчань буде проведено з 9 серпня до 15 вересня. Навчання відбудуться на 20 загальновійськових полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі і Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, в тимчасово окупованому Криму і на російських військових базах у Вірменії, тимчасово окупованих Абхазії і Південній Осетії", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в рамках навчань мотострілкових, танкових і артилерійських підрозділів ПВО виконають навчально-бойові завдання фахівці всіх родів військ.

Крім того, будуть залучені сили армійської, військово-транспортної, штурмової і оперативно-тактичної авіації, а також частини і з'єднання, включно з кораблями Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

Навчання відбудуться також із залученням підрозділів радіаційного, хімічного і біологічного захисту, інженерних військ, радіоелектронної боротьби, розвідки, матеріально-технічного та медичного забезпечення тощо.

Уточнюється, що для участі в спільних заходах бойової підготовки об'єднанням ВПС і ППО ПВО щодня планується виділяти понад 80 літаків і вертольотів.

Нагадаємо, днями у Чорному морі відбулися багатонаціональні протимінні навчання "Дайв-2021" за участю українських військових водолазів.

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