На заході Туреччини перекинувся пасажирський автобус, загинуло щонайменше 14 людей, поранено – 18.

Про це пише Hurriyet daily news.

Водій втратив контроль над кермом на шосе Баликесір, коли прямував до Едреміту.

Попри те, що рятувальники та бригади швидкої допомоги оперативно прибули на місце ДТП, 11 людей загинули на місці аварії.

Фото: hurriyetdailynews.com

Поранених пасажирів доставили до найближчих лікарень.

Автобус підняли краном після обстеження місця ДТП. Триває слідство для встановлення причин аварії.

Нагадаємо, 25 липня у Хорватії пасажирський автобус потрапив у ДТП: загинуло 10 людей, постраждали щонайменше 44.