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У Львові BMW збив 21-річного водія електросамоката, чоловік у реанімації

Правоохоронці встановлюють обставини події.

У Львові 21-річного водія електросамоката збила водійка "BMW Х4", чоловік опинився у реанімації.

Про це повідомили в обласній поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 серпня, близько 16:50 на вулиці Княгині Ольги.

“Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля «BMW Х4», 38-річна мешканка Львова, здійснила наїзд на 21-річного водія електросамоката, також місцевого жителя. Внаслідок ДТП водій електросамоката отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімаційне відділення”, – йдеться у повідолменні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Запоріжжя зобов’язав стягнути 127 тисяч гривень компенсації з водія електросамокату, яка збила людину на тротуарі.

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