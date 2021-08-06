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СБУ заявила про оприлюднення доказів причетності членів Нацкорпусу до рекету

Опубліковано відео та аудіо розмов з вимаганням коштів. 

Служба безпеки України заявила про оприлюднення доказів причетності затриманих вчора учасників угрупування, що займалося рекетом на Харківщині. За даними слідства, до його складу входять, зокрема, представники Нацкорпусу.

На сайті СБУ повідомляється про те, що також до угрупування входили правоохоронці та представники місцевого криміналітету. Вони обкладали "даниною" представників бізнесу, зокрема ритуального. 

"Наразі 8 учасникам угруповання оголошено про підозри, здійснюються заходи щодо встановлення всіх обставин та інших осіб, причетних до вчинення вказаних правопорушень", – йдеться у повідомленні.

В оприлюдненому відео містять записи розмов. Один із учасників розмови називає співбесідника "у**аном" та погрожує йому, що в разі повторної несплати він його "особисто поховає".

Під час іншого діалогу один з чоловіків погрожує іншому фізичним насильством за роботу з "Каретою". Імена учасників розмов не розголошуються, однак в бесідах фігурували люди з прізвиськами та іменам Чілі і Олег Северов. 

Сергій Величко "Чілі" – учасник бойових дій на Донбасі, який воював у складі "Азову". Він є одним з тих, кому нині обирають запобіжний захід.

Вчора СБУ повідомила, що учасниками злочинного угрупування є близько 50 осіб, втім підозри поки оголошені восьми. 

У Нацкорпусі справи проти його членів називають замовними. О 12 годині в Печерському райсуді почався розгляд обрання запобіжних заходів членами Нацкорпусу, на мітингу під судом зібралися, за заявами організації, близько 2000 людей. 

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