КМДА попередила про масштабне перекриття руху через репетиції параду до Дня Незалежності

Про зміни руху громадського транспорту в столиці повідомлять додатково.

Через заплановані на 18, 20 та 22 серпня репетиції параду військ до Дня Незалежності в Києві буде перекрито рух транспорту на низці вулиць.

Як інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації, 18, 20 та 22 серпня

із 15:30 до 18:00 передбачено тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича;

передбачено тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича; із 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик), вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.), Петрівській Алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі, вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу), Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької);

планується перекриття руху транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик), вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.), Петрівській Алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі, вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу), Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької); із 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Нижній Вал, вул. Глибочицькій, Глибочицькому проїзді, вул. В’ячеслава Чорновола, просп. Перемоги, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

"Звертаємо увагу, що детальний перелік вулиць, де перекриватимуть або обмежуватимуть рух транспорту під час репетицій параду військ та під час святкових заходів до Дня Незалежності, буде опубліковано додатково", - сказано в повідомленні.

Також окремо буде повідомлено про зміни руху громадського транспорту в столиці.

Окрім того, під час тренувань 18, 20, 22 серпня буде обмежено доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту на Трухановому острові.

Як повідомляли, в цьогорічних урочистостях до Дня Незалежності візьмуть участь понад 5 тис. військових, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

Проходження пішої колони Хрещатиком уперше передбачає одночасно участь представників усіх сил безпеки і оборони України, кінологічних підрозділів України і майже 15 країн-партнерів.