У військовому параді з нагоди 30-річчя Незалежності України візьмуть участь службові собаки Кінологічної служби Державної прикордонної служби.

Фото: ДПСУ

Як повідомляє пресслужба ДПСУ, підготовка парадного розрахунку кінологів і їхніх чотирилапих напарників уже розпочалася на базі Кінологічного навчального центру, що у Великих Мостах на Львівщині.

"Для участі у параді відібрані 33 кінологи зі службовими собаками, які представлятимуть прикордонне відомство у День Незалежності України. Усі собаки, які братимуть участь у параді, спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків і вже встигли зарекомендувати себе на службі", - сказано в повідомленні.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Зазначається, що цього року вперше чотирилапі помічники прикордонників стали у стрій разом зі своїми напарниками. Тренування на базі Центру триватимуть до кінця місяця, а потім продовжаться у Києві.

Раніше спалахнув скандал через рішення вивести жінок на військовий парад до 30-річчя незалежності України у формі з туфлями на підборах.

Жіноча частина Кабміну виступила проти взуття на підборах під час параду.

Міністр оборони заявив, що для маршу жінок-військових на параді розробили нові туфлі зі шнурками та на нижчих підборах.