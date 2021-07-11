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Завтра учасники додаткової сесії ЗНО складатимуть тест з історії України

Пороговий бал “склав/не склав” з історії України становить 27 тестових балів.

Завтра учасники додаткової сесії ЗНО складатимуть тест з історії України
Фото: Радіо Свобода

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання з історії України відбудеться завтра, 12 липня.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості та освіти.

“Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Звертаємо увагу, що в запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові/учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску”, – йдеться у повідомленні.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності оригіналу сертифіката ЗНО, паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті і запрошення-перепустки.

У центрі нагадують, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Пороговий бал “склав/не склав” з історії України становить 27 тестових балів.

Нагадаємо, третина учасників зовнішнього незалежного оцінювання не змогла розв’язати завдання з математики рівня базової середньої школи.

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