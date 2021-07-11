Фото: facebook.com/AntarcticCente

Науковий комітет з антарктичних досліджень (SCAR) зареєстрував нову географічну назву півострова Київ у зведеному каталозі географічних назв Антарктики – Kyiv Peninsula.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Це сталося завдяки тривалим, майже річним перемовинам НАНЦ з постійним комітетом SCAR з географічної інформації Антарктики.

Відтепер у всіх публікаціях (формально з 7 вересня 2020 року – з дати першого офіційного запиту НАНЦ, хоча фактично зміни у реєстрі відобразилися лише зараз) можна абсолютно правомірно вживати назву Kyiv Peninsula.

Назву можна використовувати географічної прив’язки у польових роботах, під час підготовки публікацій, видавництва картографічних матеріалів тощо. “З огляду на слабке поширення дотепер старої назви Kіеv Peninsula, українські вчені мають всі шанси через свої публікації зробити Kyiv Peninsula домінуючою назвою для подальшого вживання міжнародною антарктичною спільнотою”, – акцентують у центрі.

Фото: скріншот

Фото: facebook.com/AntarcticCente

Фото: facebook.com/AntarcticCente

Нагадаємо, півострів Київ (географічні координати: 65° 15.0' пд.ш.; 63° 41.0' зх.д.) – це переважно вкритий льодовиками півострів овальної форми, який знаходиться на континенті навпроти архіпелагу Аргентинських островів. Саме до цього архіпелагу належить острів Галіндез, де розміщена українська антарктична станція “Академік Вернадський”, і якраз тому півострів отримав назву Київ.

Він знаходиться на північному заході Землі Грейама (Graham Land) і простягається з півночі на південь на 35 км від затоки Фландерс (Flandres Bay) до затоки Біскоче (Beascochea Bay). Від архіпелагу Аргентинських островів відокремлений протоками Лемайер (Lemaire Channel) і Пенола (Penola Strait).