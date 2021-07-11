Дитина зникла під час відпочинку з рідними.

У місті Кременчук на Полтавщині шукають 8-річного хлопчика, який зник поблизу озера колишніх “артскладів”.

Про це повідомили у МВС.

Дитина зникла 10 липня під час відпочинку з рідними.

До пошуків зниклого хлопчика залучено всі підрозділи поліції міста Кременчук, військовослужбовці Нацгвардії, кінологи та експерти поліції, рятувальники і водолази ДСНС та комунального підприємства.

Наразі на місці події тривають пошукові заходи.

“Інформацію про хлопчика просимо надавати на лінію “102” чи за телефоном +380 (98) 739 26 30”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у червні київські поліцейські понад 12 годин розшукували п'ятирічного хлопчика Артема, який загубився в лісопарковій зоні Голосіївського району.