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"Укрзалізниця" запускає ще один літній поїзд до Бердянська

З 12 липня двогрупний поїзд курсуватиме з Кременчука, Полтави та Харкова.

"Укрзалізниця" запускає ще один літній поїзд до Бердянська
Фото: Александр Рудоманов

З 12 липня "Укрзалізниця" призначає курсування додаткового двогрупного нічного швидкого поїзда №250/261-262/249 Кременчук, Полтава, Харків - Бердянськ.

 Про це інформує пресслужба компанії.

Поїзд №250/249 сполученням Кременчук, Полтава - Бердянськ відправлятиметься з Кременчука по парних числах о 16:40. До Бердянська він прибуватиме о 07:27. Зворотно з Бердянська поїзд відправлятиметься по непарних числах о 19:32 і прибуватиме до Кременчука о 10:22.

Поїзд №261/262 сполученням Харків - Бердянськ відправлятиметься з Харкова о 21:53 по парних числах. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься по непарних числах о 19:32 і прибуватиме до Харкова о 04:50.

"Плануючи подорожі, зверніть увагу, що при суміжних датах, наприклад 31 липня та 1 серпня, поїзд вирушатиме з Кременчука та Полтави 30 липня та 2 серпня (і прибуватиме до Бердянська 31 липня та 3 серпня відповідно). У зворотному напрямку, до Кременчука та Полтави, він прибуватиме 1 та 4 серпня відповідно", - уточнили в "Укрзалізниці".

Як повідомляли, "Укрзалізниця" на червень призначила 11 додаткових потягів до моря.

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