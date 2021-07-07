Наглядова рада "Нафтогазу" не ухвалила рішення про відсторонення Вітренка

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" на позачерговому засіданні 6 липня не ухвалила рішення про можливе відсторонення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Як повідомила член наглядової ради "Нафтогазу" Наталія Бойко, рада ознайомилася з ухвалою Окружного адміністративного суду Києва від 5 липня, якою зупинено дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) наглядовій раді "Нафтогазу" про припинення контракту з Вітренком.

"За результатами рішень, прийнятих нами під час цих засідань, ми визнаємо той факт, що дію припису НАЗК №31-02/62/21, внесеного 01 липня 2021 року, було зупинено 05 липня 2021 року ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва у справі №640/18576/21 на підставі звернення Вітренка Ю.Ю.", - цитує Бойко позицію НР.

З огляду на це Наглядова рада висловлює свою глибоку стурбованість триваючою невизначеністю щодо ситуації з призначенням голови правління, "що має визначальний вплив на можливість виконання нами Спільної дорожньої карти, яка була погоджена під переобрання наглядової ради компанії в травні 2021 року".

Нагадаємо, НАЗК вважає, що призначення колишнього в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу" суперечить законодавству України.

Закон "Про запобігання корупції" передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє не залежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.

Вітренко ж, будучи керівником Міненерго, на думку НАЗК, системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України" аж до призначення на посаду голови правління компанії.

15 червня НАЗК винесло припис Кабінету міністрів, у якому вимагає скасувати як незаконні пункти 8 та 9 розпорядження №370-р, згідно з якими Вітренка було обрано та призначено головою правління НАК "Нафтогаз України", а також вирішити питання щодо припинення строку дії контракту як незаконного. Цей припис оскаржено в суді, його дія зупинена.

1 липня НАЗК направило другий припис, цього разу - голові наглядової ради "Нафтогазу".

За даними джерел LB.ua, в Офісі президента виступають категорично проти звільнення Юрія Вітренка з посади голови НАК "Нафтогаз України".