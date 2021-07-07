Правління "Нафтогазу" отримало 610 млн гривень винагороди у збитковому 2020 році

Найбільша сума припадає на Андрія Коболєва, однак суто зарплата в нього склала 6,3 млн гривень.

Члени правління "Нафтогаз" у збитковому для НАК минулому році сумарно отримали 610,1 млн гривень винагороди. Про це пише "Економічна правда" з посиланням на звіт Комітету з призначень і винагород.

Найбільша частина з цієї суми припадає на винагороду для колишнього очільника НАК Андрія Коболєва. ВІн, згідно з документом, у 2020 році отримав 347 млн гривень, однак 338,6 млн з цієї суми – частина винагороди за перемогу над "Газпромом" в арбітражі. Тобто суто зарплата Коболєва за рік склала 6,3 млн гривень.

"Загалом винагорода членів правління складається з базової частини (зарплата та лікарняні), винагороди за виконання роботи на інших ключових посадах у групі "Нафтогаз", змінної частини, що включає річну премію та інших виплати", – зазначили журналісти.

Перший заступник голови правління Сергій Перелома при зарплаті в 7,4 млн гривень на рік отримав ще 24,7 млн грн за "виконання роботи на інших ключових посадах в Групі Нафтогаз" (з них 18,5 млн грн виплачено у квітні 2021 року). Загальна винагорода становила 62,8 млн грн.

Директор з трансформацій Отто Ватерландер, за окладу в 8,8 млн грн отримав загальну річну винагороду у 59,5 млн грн. Фіндиректор Петер ван Дріл за окладу в 7,4 млн грн отримав 45,9 млн грн. Директор з юридичних питань Ярослав Теклюк отримав 93,8 млн грн винагороди з урахуванням 5,6 млн грн посадового окладу.

До 21 січня 2020 року членами правління були також Юрій Колбушкін та Микола Гавриленко, вони минулоріч отримали 0,9 млн грн та 0,2 млн грн відповідно.

Фото: ЕП

Фото: ЕП

Фото: Економічна Правда

Формуванням винагород членів правління "Нафтогазу" займається наглядова раза НАК.

Нагадаємо, що через пандемію в минулому році Кабмін обмежив розмір зарплат керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць. Обмеження було скасовано наприкінці жовтня.

НАК "Нафтогаз України" у 2020 році збільшив витрати на виплати зарплат і премій керівництву до 672 млн гривень, в порівнянні з 343 млн гривень у 2019 році.

За 2020 рік "Нафтогаз" отримав збиток у 19 млрд гривень на тлі низького попиту та цін на газ.