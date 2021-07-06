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Американська Horizon Capital стала співвласником мережі магазинів "Аврора"

Компанію збираються виводити на IPO. 

Американська Horizon Capital стала співвласником мережі магазинів "Аврора"
Фото: city-izyum.pp.ua

Американська інвестиційна компанія Horizon Capital стала співвласником мережі магазинів "Аврора", яка працює у форматі dollar store і станом на липень 2021 року нараховує понад 650 торгових точок.

Про це повідомила пресслужба Horizon Capital.

Міноритарну частку було придбано через фонд EEGF III, який знаходиться в управлінні Horizon Capital. Контрольний пакет та операційний контроль над бізнесом зберегли засновники "Аврора" Лев Жиденко, Тарас Панасенко та Леся Клименко.

"Масштабна інвестиційна підтримка фонду спрямовуватиметься на розгортання національної мережі протягом наступних 5 років, розширення логістичної інфраструктури, а також вихід мережі «Аврора» на інші регіональні ринки. Крім того, частину коштів буде використано для подальшого розвитку на базі магазинів «Аврора» роздрібної платформи для невеликих місцевих виробників в Україні", - йдеться в повідомленні.

Серед планів також - вихід мережі "Аврора" на IPO.

Horizon Capital управляє фондами прямих інвестицій (понад 40 інституціональних інвесторів) з активами понад 1,1 млрд доларів і спеціалізується на ринках України та Молдови.

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