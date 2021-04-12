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Держпродспоживслужба спростувала порушення карантину мережею "АТБ"

Чутки про рішення обслуговувати клієнтів без масок не підтвердились.

Держпродспоживслужба спростувала порушення карантину мережею "АТБ"

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який в суботу заявив про те, що мережу "АТБ" можуть оштрафувати за порушення протиепідемічних заходів, забрав свої слова назад.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"За підсумками перевірки [Держпродспоживслужбою] було з'ясовано, що внутрішнього розпорядження, яке дозволяло б відвідувачам перебувати в торговельних приміщеннях мережі без засобів індивідуального захисту, не існує. Усі відвідувачі й персонал мають дотримуватися чинних санітарних норм і правил. Якщо хтось зі співробітників дозволяє заходити до зали, не надіваючи маску, обов'язково повідомляйте про такий факт на гарячу лінію мережі "АТБ" або правоохоронним органам", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що чинне законодавство забороняє запускати людей у магазини без масок і обслуговувати їх на касі.

Нагадаємо, що "АТБ" - найбільша роздрібна мережа України. Вона налічує більше тисячі магазинів у 279 населених пунктах України. В компанії працює близько 60 тисяч осіб.

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