Україна та Туреччина визначили кроки, що передуватимуть підписанню Угоди про вільну торгівлю

Україна та Туреччина домовилися про проведення предметного аудиту всіх спірних моментів для пошуку взаємного компромісу, який відкриє шлях до підписання Угоди про вільну торгівлю.

Про це йдеться у спільній заяві президента України Володимира Зеленського і президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана за підсумками засідання Стратегічної ради, повідомила пресслужба ОПУ.

Фото: пресслужба ОПУ

“Важливе значення має подальша лібералізація двосторонньої торгівлі, а суттєво наростити її обсяги може підписання Угоди про вільну торгівлю. Водночас ми розуміємо, що це відповідальний крок і він має бути зроблений у відповідності з національними інтересами кожної зі сторін”, – сказав Зеленський.

Фото: пресслужба ОПУ

Ердоган у цьому контексті зазначив: “те, що обсяг торговельних відносин між двома країнами не знизився, незважаючи на пандемію, вказує, що наші економіки доповнюють одна одну”.

На його думку, підписання Угоди дасть змогу збільшити обсяг торгівлі до 10 млрд доларів.

Фото: пресслужба ОПУ

Зеленський також розповів про перспективні напрямки для турецьких інвестицій в Україні. Передусім ішлося про можливості, які надає “велика приватизація, зокрема в частині морських портів”.

Також, за словами Президента України, обговорювалася співпраця в енергетичній сфері. Локомотивом стратегічного партнерства двох країн Глава держави назвав співробітництво у сфері оборонної промисловості, яке, на його думку, має значні перспективи. Порушувалося й питання співпраці в галузі літакобудування – реалізація конкретних проектів, створення спільних підприємств, обмін досвідом та технологіями.

Фото: пресслужба ОПУ

Нагадаємо, що Україна і Туреччина планували закінчити переговори про створення ЗВТ ще у 2018 році. Торік міністр закордорнних справ Дмитро Кулеба допустив можливість підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною до кінця 2020 року, але цього не відбулося.