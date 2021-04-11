МОЗ вивело Івано-Франківську область із "червоної" зони (оновлено)
МОЗ вивело Івано-Франківську область із "червоної" зони (оновлено)
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
Незалежна і непрозора. Чому академія меднаук рік стояла осторонь епідемії COVID-19
Незалежна і непрозора. Чому академія меднаук рік стояла осторонь епідемії COVID-19
Ігор Жовква: «США не дадуть нікому безкарно розпочати нові агресивні дії у нашому регіоні»
Ігор Жовква: «США не дадуть нікому безкарно розпочати нові агресивні дії у нашому регіоні»
Україна та Туреччина підписали договір про будівництво житла для кримських татар
Україна та Туреччина підписали договір про будівництво житла для кримських татар
Мережу "АТБ" оштрафують за дозвіл пускати в магазини людей без масок, - Ляшко
Мережу "АТБ" оштрафують за дозвіл пускати в магазини людей без масок, - Ляшко
​Росія відмовилася брати участь у засіданні ОБСЄ щодо стягнення військ на кордоні з Україною
​Росія відмовилася брати участь у засіданні ОБСЄ щодо стягнення військ на кордоні з Україною
Зеленський зустрівся з Ердоганом
Зеленський зустрівся з Ердоганом
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна та Туреччина визначили кроки, що передуватимуть підписанню Угоди про вільну торгівлю

Планується проведення предметного аудиту всіх спірних моментів.

Україна та Туреччина домовилися про проведення предметного аудиту всіх спірних моментів для пошуку взаємного компромісу, який відкриє шлях до підписання Угоди про вільну торгівлю.

Про це йдеться у спільній заяві президента України Володимира Зеленського і президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана за підсумками засідання Стратегічної ради, повідомила пресслужба ОПУ.

Фото: пресслужба ОПУ

“Важливе значення має подальша лібералізація двосторонньої торгівлі, а суттєво наростити її обсяги може підписання Угоди про вільну торгівлю. Водночас ми розуміємо, що це відповідальний крок і він має бути зроблений у відповідності з національними інтересами кожної зі сторін”, – сказав Зеленський.

Фото: пресслужба ОПУ

Ердоган у цьому контексті зазначив: “те, що обсяг торговельних відносин між двома країнами не знизився, незважаючи на пандемію, вказує, що наші економіки доповнюють одна одну”.

На його думку, підписання Угоди дасть змогу збільшити обсяг торгівлі до 10 млрд доларів.

Фото: пресслужба ОПУ

Зеленський також розповів про перспективні напрямки для турецьких інвестицій в Україні. Передусім ішлося про можливості, які надає “велика приватизація, зокрема в частині морських портів”.

Також, за словами Президента України, обговорювалася співпраця в енергетичній сфері. Локомотивом стратегічного партнерства двох країн Глава держави назвав співробітництво у сфері оборонної промисловості, яке, на його думку, має значні перспективи. Порушувалося й питання співпраці в галузі літакобудування – реалізація конкретних проектів, створення спільних підприємств, обмін досвідом та технологіями.

Фото: пресслужба ОПУ

Нагадаємо, що Україна і Туреччина планували закінчити переговори про створення ЗВТ ще у 2018 році. Торік міністр закордорнних справ Дмитро Кулеба допустив можливість підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною до кінця 2020 року, але цього не відбулося. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також