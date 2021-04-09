ДФС відзвітувала про результати боротьби з тіньовим ринком тютюнової продукції

У першому кварталі нинішнього року співробітники Державної фіскальної служби виявили і конфіскували понад 36 тисяч тонн контрафактної тютюнової продукції. Сума вилученої продукції оцінюється в 226,6 млн гривень. Про це повідомляється на офіційному сайті ДФС.

Зокрема, в рамках адміністративних проваджень відомством вилучено 3,3 тис тонн продукції на суму в 21,6 млн грн, в рамках кримінальних проваджень - 33,1 тис тонн на суму в 205 млн грн. Тривають досудові розслідування і передача матеріалів до судових інстанцій.

"Перебуваючи в постійній взаємодії з легальним бізнесом і правоохоронцями, ДФС оперативно реагує на факти виготовлення та поставок на ринок контрафактних тютюнових виробів. Протягом січня-березня 2021 нам вдалося нанести потужний удар по інфраструктурі тіньового ринку тютюнових виробів. Цю динаміку ми повинні зберегти в подальшому, забезпечивши ліквідацію такого явища як незаконний оборот підакцизної продукції ", - зазначив глава ДФС Вадим Мельник.

Раніше повідомлялося, що обсяг виявленого і конфіскованого співробітниками ДФС нелегального палива в першому кварталі 2021 року склав майже 16 тис тонн на суму близько 500 млн грн. Відзначимо, в березні Вадим Мельник анонсував створення Офісу ефективної взаємодії з бізнесом в складі ДФС для посилення боротьби з тіньовим сектором економіки.