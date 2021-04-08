Реконструкція доріг стартувала в усіх областях, - Кирило Тимошенко

У 2021 році програма «Велике будівництво» розширилася на кілька напрямків.

Роботи з будівництва та реконструкції автодоріг за президентською програмою «Велике будівництво» розпочалися вже в усіх регіонах України. Про це, як повідомляє «Укрінформ», заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко під час включення онлайн на форумі «Муніципальна інфраструктура: розвиток і комфорт міст», який відбувся у Харкові.

«Цього року продовжуємо будівництво. Уже зараз, думаю, якщо поїдете дорогами, трасами України, побачите, що в усіх регіонах уже почалася реконструкція доріг, найстаріших доріг, до яких не доходили дуже багато років», - сказав він.

Тимошенко додав, що серед «флагманських» проєктів цього року – відкриття Запорізького мосту та будівництво траси М-30.

Раніше Президент Володимир Зеленський анонсував з'єднання західної і східної України оновленою трасою М-30. Планується, що новий маршрут М-30 Стрий - Ізварине об’єднає дві дороги міжнародного значення: М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка та М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине. Загальна довжина траси становитиме 1392,3 км.

У 2021 році президентська програма «Велике будівництво» розширюється на кілька напрямків. Окрім будівництва доріг та соціальної інфраструктури, планується розбудова регіональних аеропортів, розвиток мережі швидкісних потягів та приміських експресів, початок «Великої реставрації» об'єктів культурної спадщини.