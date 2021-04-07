На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
Витренко ищут замену
Витренко ищут замену
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
ГоловнаЕкономікаБізнес

"Нафтогаз" сподівається виграти конкурс на управління "трубою Медведчука"

За словами голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, цей об’єкт не є особливо прибутковим.

"Нафтогаз" сподівається виграти конкурс на управління "трубою Медведчука"
Фото: facebook.com/NaftogazUA

НАК "Нафтогаз України" сподівається виграти конкурс по відбору компанії з управління частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Про це заявив голова правління НАК Андрій Коболєв в інтерв'ю "Настоящее время"

"Ми як компанія, плануємо взяти участь в цьому конкурсі. У нас є і досвід і навички. У нас є компанія "Укртранснафта", яка успішно займається транспортуванням нафти весь період незалежності української держави. Тому ми вважаємо себе найбільш сильним претендентом на виграш цього конкурсу", - сказав Коболєв.

При цьому він зазначив, що цей об’єкт не є особливо прибутковим, і в рамках спільного бізнесу Групи Нафтогаз навіть не увійде і в двадцятку пріоритетних об'єктів.

"Прибутковість цього об'єкта не дуже висока, але я думаю дуже важливим завданням для держкомпанії або будь-якого іншого переможця конкурсу буде в першу чергу забезпечити прозорість роботи цього об'єкту, тобто не допускати контрабанди і забезпечувати надійну і стабільну роботу.

Нагадаємо, Нацагентство повернення активів (АРМА) оголосило конкурсний відбір управителя для частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Раніше Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів вжити заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1 433 км, що проходять через територію України. Мова йде про ділянку нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова, яка проходить територією України. Вона у 2018 році була виведена з державної власності та передана в користування російським комерційним структурам і компаніям, афільованим з нардепом Віктором Медведчуком.

Пізніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт та передачу в управління АРМА всього майна нафтопродуктопроводу. Водночас до визначення переможця конкурсу та початку ним заходів з управління арештований об’єкт перебуває на відповідальному зберіганні АТ "Укртранснафта".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також