"Нафтогаз" сподівається виграти конкурс на управління "трубою Медведчука"

За словами голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, цей об’єкт не є особливо прибутковим.

НАК "Нафтогаз України" сподівається виграти конкурс по відбору компанії з управління частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Про це заявив голова правління НАК Андрій Коболєв в інтерв'ю "Настоящее время".

"Ми як компанія, плануємо взяти участь в цьому конкурсі. У нас є і досвід і навички. У нас є компанія "Укртранснафта", яка успішно займається транспортуванням нафти весь період незалежності української держави. Тому ми вважаємо себе найбільш сильним претендентом на виграш цього конкурсу", - сказав Коболєв.

При цьому він зазначив, що цей об’єкт не є особливо прибутковим, і в рамках спільного бізнесу Групи Нафтогаз навіть не увійде і в двадцятку пріоритетних об'єктів.

"Прибутковість цього об'єкта не дуже висока, але я думаю дуже важливим завданням для держкомпанії або будь-якого іншого переможця конкурсу буде в першу чергу забезпечити прозорість роботи цього об'єкту, тобто не допускати контрабанди і забезпечувати надійну і стабільну роботу.

Нагадаємо, Нацагентство повернення активів (АРМА) оголосило конкурсний відбір управителя для частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Раніше Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів вжити заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1 433 км, що проходять через територію України. Мова йде про ділянку нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова, яка проходить територією України. Вона у 2018 році була виведена з державної власності та передана в користування російським комерційним структурам і компаніям, афільованим з нардепом Віктором Медведчуком.

Пізніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт та передачу в управління АРМА всього майна нафтопродуктопроводу. Водночас до визначення переможця конкурсу та початку ним заходів з управління арештований об’єкт перебуває на відповідальному зберіганні АТ "Укртранснафта".