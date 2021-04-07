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Добовий пасажиропотік у метро Києва після введення перепусток скоротився уп'ятеро

Метрополітен збільшить інтервали між поїздами.

Добовий пасажиропотік у метро Києва після введення перепусток скоротився уп'ятеро
Фото: Макс Требухов

Добовий пасажиропотік у метро Києва після введення спеціальних перепусток скоротився уп'ятеро.

На сайті метрополітену повідомляється, що у понеділок, 5 квітня, метро скористалося 152 тисячі пасажирів, а у вівторок, 6 квітня, було здійснено 210 тисяч поїздок.

Раніше середньодобовий пасажиропотік становив до 1 мільйона людей, а в 2019 році підземкою взагалі користувалося 1,5 мільйона пасажирів щодня.

У зв'язку зі зменшенням кількості пасажирів метрополітен вирішив зменшити кількість поїздів. 

До 16 квітня проїзд у громадському транспорті, в тому числі метрополітені, здійснюється виключно за спецперепусткою. Документ пред’являється разом з службовим посвідченням.

Нагадаємо, що у 2020 році Київський метрополітен перевіз 279 мільйонів 484 тисячі пасажирів. Це на 215 мільйонів 816 тисяч, або 44% менше, ніж у 2019-му.

Недоотримання доходів за період локдауну у 2020 році склало 621 млн грн. Для виплати заробітної плати, оплати електроенергії та забезпечення роботи підприємства довелося брати гроші з бюджету Києва.

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