Україна підписала з Pfizer договір про постачання 10 млн доз вакцин
Україна підписала з Pfizer договір про постачання 10 млн доз вакцин
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
ГоловнаЕкономікаФінанси

Данілов пояснив, чому на дружин Медведчука і Козака наклали санкції

Медведчук публічно заявляв, що переписав майно на Марченко через санкції США. 

Данілов пояснив, чому на дружин Медведчука і Козака наклали санкції
Оксана Марченко
Фото: YouTube

Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції на дружин народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака через те, що вони переписали на них своє майно. 

Обмежувальні заходи щодо Оксани Марченко і Наталії Лавренюк в інтерв'ю LB.ua прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов.

"Щодо дружин. Є публічний виступ Медведчука, де він наголошував на тому, що з урахуванням уведених проти нього американцями санкцій він переписав усе на свою дружину. Не треба було нічого переписувати на дружину, тоді вона не була б під санкціями. Те саме стосується й Козака", - пояснив він. 

Данілов додав, що справа щодо Медведчука перебуває в Службі безпеки України, не від РНБО залежить, чи будуть вжиті щодо них якісь процесуальні заходи.

"Рішення про процесуальні дії приймають слідчі. Я не можу зараз щось за них говорити. Просто наголошую: далі буде", - пообіцяв він. 

Нагадаємо, що 19 лютого Рада національної безпеки та оборони включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Загалом санкції запроваджено щодо 8 осіб і 19 компаній, зокрема - п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовано до компаній, що обслуговують ці літаки.

Сам Медведчук у відповідь на це заявив, що "Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по найдорожчому – моїй улюбленій дружині Оксані Марченко". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також