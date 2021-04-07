Данілов пояснив, чому на дружин Медведчука і Козака наклали санкції

Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції на дружин народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака через те, що вони переписали на них своє майно.

Обмежувальні заходи щодо Оксани Марченко і Наталії Лавренюк в інтерв'ю LB.ua прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов.

"Щодо дружин. Є публічний виступ Медведчука, де він наголошував на тому, що з урахуванням уведених проти нього американцями санкцій він переписав усе на свою дружину. Не треба було нічого переписувати на дружину, тоді вона не була б під санкціями. Те саме стосується й Козака", - пояснив він.

Данілов додав, що справа щодо Медведчука перебуває в Службі безпеки України, не від РНБО залежить, чи будуть вжиті щодо них якісь процесуальні заходи.

"Рішення про процесуальні дії приймають слідчі. Я не можу зараз щось за них говорити. Просто наголошую: далі буде", - пообіцяв він.

Нагадаємо, що 19 лютого Рада національної безпеки та оборони включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Загалом санкції запроваджено щодо 8 осіб і 19 компаній, зокрема - п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовано до компаній, що обслуговують ці літаки.

Сам Медведчук у відповідь на це заявив, що "Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по найдорожчому – моїй улюбленій дружині Оксані Марченко".