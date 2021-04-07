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НБУ готовий знову підняти облікову ставку через високу інфляцію

Шевченко прогнозує перелом в динаміці цін з новим урожаєм в кінці літа.

НБУ готовий знову підняти облікову ставку через високу інфляцію
Фото: НБУ

Національний банк готовий підвищувати облікову ставку, щоб стримати темпи зростання інфляції в Україні.

Про це сказав голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Наше завдання - повернути інфляцію до мети, яка у нас запланована - це 5% +/-1 в.п. Якщо НБУ для того, щоб досягти цієї мети, потрібно буде підвищити процентну ставку, ми абсолютно готові це зробити. Завдяки діям НБУ і таким факторам, як новий урожай, ми очікуємо переломного моменту - це приблизно 8-9-й місяць", - заявив Шевченко.

НБУ прогнозував, що інфляція у річному вимірі сягне 7,6% у березні, але вона вийшла на 7,5% уже в лютому. За його словами, таке зростання викликане, зокрема, зростанням світових цін через дії Китаю і відновлення світової економіки, а також підвищенням мінімальної зарплати в січні.

"Темпи інфляції прискорюються. Наше завдання як НБУ полягає в тому, щоб це не перетворилося на небезпечну тенденцію. Ми для цього маємо дієвий інструмент - облікову ставку, і не вагаємося в разі потреби його застосувати", - підкреслив Шевченко.

Нагадаємо, що в 2020 році інфляція в Україні становила 5%, але на початку 2021 року її темпи почали прискорюватися.

У зв'язку з цим на початку березня Національний банк вперше за два з половиною роки підвищив облікову ставку. Зараз вона становить 6,5%.

Наступне засідання правління Національного банку з питань монетарної політики, на якому ставку можуть ще раз підняти, відбудеться 15 квітня.

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