Поліція купила 100 Renault Duster і планує ще 450 авто різних моделей

Національна поліція України 5 квітня підписала контракт на придбання 100 легкових автомобілів спеціального призначення на базі Renault Duster.

Переможцем тендеру вартістю 56,5 млн гривень стало ТОВ "Спец-Ком-Сервіс", пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Prozorro.

Крім того, найближчим часом поліція збирається купити ще 70 седанів за 38,2 млн грн, 300 універсалів (кросоверів) за 168,5 млн грн, 50 автозаків на дев'ять осіб за 92,5 млн грн, 10 автозаків на три особи за 10,4 млн грн, 5 пікапів за 4,4 млн грн , 7 універсалів за 3,8 млн грн, 8 вантажопасажирських мініфургонів за 15,6 млн грн.

Нагадаємо, що в січні 2021 року автопарк Національної поліції поповнився 310 седанами Peugeot 301.

У 2019 році Кабінет міністрів затвердив програму підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині оснащення Національної поліції автомобілями спеціалізованого призначення. Вона передбачає закупівлю щонайменше 822 автомобілів упродовж 2020-2023 років.