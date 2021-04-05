Кабмін підписав ціновий меморандум з мережами АЗС

Кабінет міністрів у п'ятницю, 2 квітня, підписав меморандум з Нафтогазовою асоціацією України, яка об'єднує найбільші мережі АЗС. Його мета - розвиток нормального ринку нафтопродуктів без нелегальних заправок і стабільними цінами.

"Підписання цього меморандуму – це свідчення того, що взаєморозуміння між державою та бізнесом є: компромісні рішення знайдені. Спільними зусиллями ми маємо забезпечити цінову стабільність на ринку нафтопродуктів", - йдеться на сайті Мінекономіки.

За умовами меморандуму, мережі АЗС повинні дотримуватися принципів прозорої та добросовісної конкуренції, платити податки в повному обсязі і забезпечувати споживачів якісними нафтопродуктами за ринковими цінами.

Компанії-учасники асоціації зобов'язалися формувати ціну на нафтопродукти на умовах вільної конкуренції та з урахуванням кон’юнктури на світових ринках. За даними агентства "Інтерфакс-Україна", документ передбачає, що ціни на всі марки нафтопродуктів у квітні будуть нижчими за 30 грн/л. Перевищення цього рівня можливо лише в разі різкої зміни кон'юнктури світового ринку.

Вона буде також буде щомісячно передавати Кабміну інформацію некомерційного характеру про форми, види та місця нелегального обігу пального і місця діяльності незаконних суб'єктів.

Уряд зі своєї сторони зобов'язався протидіяти нелегальному виробництву та обігу пального (у тому числі нелегальної діяльності підприємств, що здійснюють неповний цикл нафтопереробки), сприяти диверсифікації джерел постачання як з вітчизняних, так і з іноземних нафтопереробних заводів, та не втручатися у ціноутворення на ринку нафтопродуктів.

На сайті асоціації повідомляється про ще кілька зобов'язань уряду: створення рівних умов для сплати податків всіма учасниками ринку, контроль місць роздрібної торгівлі пальним на наявність необхідних ліцензій та законність їх отримання, контроль якості пального в роздрібних мережах.

Також розглядається питання про зміну акцизного податку розчинників та розріджувачів, що відповідають коду УКТЗЕД 3814009090 на основі метанолу або ті, що містять МТБЄ або інші підакцизні товари.

Нафтогазова асоціація України — галузеве об’єднання, що представляє інтереси найбільших гравців нафтогазового ринку. На сьогоднішній день до складу асоціації входять 14 найбільших оптових, роздрібних, видобувних, переробних підприємств, що представляють національний, міжнародний, приватний і державний бізнес, серед них WOG, ОККО, Shell, АМІС, SOCAR, KLO, Параллель, Glusco, видобувне та переробне підприємство Укргазвидобування, а також оптові постачальники нафтопродуктів БНК-Україна, АНВІТРЕЙД, ГРАН-ПРІ ОЙЛ, Центрнафтогазпостач. Учасники Асоціації забезпечують близько 50% роздрібної торгівлі і близько 80% ринку імпорту нафтопродуктів.