Лауреати в номінації «Промисловець року»

Віктор Аннєнков, Президент ПрАТ «Грета». Нагороджений орденами – «Знак пошани», повний кавалер орденів «За заслуги», Заслужений працівник промисловості України.

Найвагоміші події у вашій професійній діяльності в 2020 році? Завод збільшив обсяги виробництва, зросла зарплата працівників, зріс експорт, освоєні нові види виробів. Став депутатом Краматорської районної ради, президентом ПрАТ «Грета», експорт в Європу досяг 40% від загального обсягу. Однак основні події в житті відбудуться в 2021 році – мені виповниться 85 років, з яких 55 років – на ПрАТ «Грета».

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? Віра у власні сили, вміння брати на себе відповідальність, виконувати взяті на себе зобов'язання. Краще працюєш - краще живеш!

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Інженером.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Зробити завод лідером в галузі. Довести обсяги виробництва до 1 млрд. гривень на рік.

Бути сьогодні успішним, це... значить, володіти такими якостями, як працьовитість, терпіння, рішучість, цілеспрямованість, уміння спілкуватися з людьми. Коли це виправдано, вміти ризикувати, але обдумано оцінювати будь-які ризики. А ще вміти перетворювати мрію в ціль, тобто, мати сміливість рішуче діяти для досягнення задуманого.

Що є сьогодні найголовнішим в роботі керівника промислового підприємства? Уміння успішно ставити завдання перед колективом і контролювати хід їх виконання. Завжди пам'ятати, що будь-який бізнес успішним роблять його співробітники. Значить, лідером промислової галузі є саме та людина, яка вміє ефективно керувати людьми.

Ваш улюблений афоризм? «Невдача – це просто можливість почати знову, але вже більш мудро» Генрі Форд.

Іван Підсадюк, Генеральний директор ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»

Три головні події 2020 року за Вашою версією? 1. Отримання дозволу на виробництво рідкого кисню та безкоштовне забезпечення ним медичних закладів міста та області в період пандемії COVID-19. 2. Організація та успішне проведення зупинкового ремонту ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» в умовах пандемії та карантинних обмежень. 3. Успішна робота підприємства протягом 2020 року.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? За справу – серцем і душею. Постійна і наполеглива праця та самовдосконалення через пізнання нового.

Що є сьогодні найголовнішим в роботі керівника промислового підприємства? Що дає можливість бути лідерами промислової галузі? 1.Забезпечення безаварійної роботи. 2.Організація і забезпечення ефективної роботи підприємства. 3.Вміння керувати високопрофесійним і фаховим колективом.

Ваш улюблений афоризм? «Якщо гроші – ваша надія на незалежність, ви ніколи не станете незалежним. Єдина справжня гарантія, яку людина може отримати в цьому світі – це запас його знань, досвіду і можливостей» Генрі Форд.

Хто для Вас є прикладом в бізнесі? У мене є правило – стежити за тими, хто успішний: що вони роблять, чому і як. Вочевидь – чужий успіх може і повинен бути прикладом. Але не можна сліпо наслідувати комусь, проте потрібно аналізувати та робити правильні висновки. Я більше надихаюся польотом інженерної думки та вірою в свою справу, наприклад, Томаса Едісона або Вернера фон Сіменса.

Чи є у Вас улюблена книга? Я багато читаю, але останнім часом все більш технічну або нехудожню літературу. Наразі це Равіль Чердабаев «Нефть: Вчера, сегодня, завтра»

Яке зайняття для Вас – найкращий відпочинок? Автомобільні подорожі.

Павло Принко, Генеральний директор ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» (м.Гостомель)

ПрАТ “Ветропак Гостомельський Склозавод” – один з найбільших виробників скляної тари в Україні, історія якого сягає 1912 року. З 2006 року належить до європейської Групи Компаній Vetropack. Завод став восьмим в групі на ряду з підприємствами в Швейцарії, Австрії, Чехії, Словаччини та Хорватії.