Медична реформа: що зміниться з 1 квітня?

У новій програмі передбачено 35 пакетів. З’явилось окреме фінансування вакцинації від ковіду , два нових пакети, ще п’ять пакетів виокремили з тих, що діяли раніше.

Фото: EPA/UPG

Один із пріоритетів ПМГ-2021 – збільшення ефективності лікування з урахуванням міжнародних практик. Ми зміщуємо акцент зі стаціонарного лікування на амбулаторне. Пацієнт не повинен проводити час у лікарні тільки для того, щоб було зайнято ліжко-місце. Головне – це ефективно організувати процес лікування. Наприклад, з липня запрацює пакет мобільної психіатричної амбулаторної допомоги.

Це також стосується надання протитуберкульозної допомоги. У випадку, якщо пацієнт не становить небезпеки для оточуючих, можливе лікування амбулаторно. Новий пакет передбачає залучення до лікування пацієнтів з туберкульозом сімейних лікарів. Для цього лікарям «первинки» потрібно пройти відповідне навчання. За супроводження кожного хворого на туберкульоз сімейний лікар отримуватиме доплату. Підкреслю, цей пакет є добровільним. Та вже зараз ми бачимо зацікавленість сімейних лікарів – понад 290 закладів первинної ланки подали документи до НСЗУ на оформлення пакету.

Ще один новий пакет – послуги з ведення вагітності. Жінки зможуть обирати, де спостерігати неускладнену вагітність – у сімейного лікаря чи у гінеколога в жіночій консультації. У пакеті профінансовано аналізи, обстеження, консультації з лікарем. Жодних «благодійних внесків» – всі послуги безкоштовні. Збільшено розмір пакету допомоги при пологах – з 8 до 10 тис грн. Жінка, як і раніше, зможе обирати, в якому пологовому будинку народжувати. І фізіологічні пологи, і кесарів розтин з черговою бригадою будуть також безоплатні.

Серед нових пакетів – лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями. Цю медичну допомогу виділили в окремий пакет, адже в Україні щороку виявляють приблизно 12 тис випадків злоякісних захворювань лімфатичної та кровотворної системи. Пацієнти з цими діагнозами потребують тривалої та коштовної медичної допомоги.

У пріоритеті програми медичних гарантій – терапія серцево-судинних захворювань. Тариф на лікування гострого мозкового інсульту у новій ПМГ залежить від наданої допомоги – у разі проведення ендоваскулярних втручань (сучасний метод, який підвищує шанси на повноцінне одужання пацієнта), він становитиме понад 97 тис грн, з використанням тромболітичної терапії – 54 тис грн. При лікуванні гострого інфаркту міокарда – у разі проведення стентування тариф складатиме 32 тис грн.

Минулого року Президент Володимир Зеленський вказав на необхідність виправлення недоліків другого етапу медичної реформи. Одна з таких прогалин – фінансування інфекційних лікарень. Ці заклади не можуть працювати за принципом оплати за надану послугу – навантаження на інфекційні лікарні залежить від зовнішніх обставин. У ПМГ-2021 ми виправляємо цей недолік – запроваджуємо пакет готовності до реагування на інфекційні захворювання.

Певні новації стосуються не лише нових пакетів, а й стимулів для більш ефективного надання медичних послуг.

Традиційна проблема – «швидка» везе пацієнта до найближчої лікарні. У ПМГ-2021 запроваджується доплата для Центрів екстреної медичної допомоги, якщо громадянина доставлять до закладу, де наявне необхідне обладнання та кваліфіковані спеціалісти. Також стимулюємо «первинку»: для сімейних лікарів запроваджуються індикатори якості: вони пов’язані з рівнем виконання рутинного вакцинування. Це дозволить мотивувати медичних працівників надавати якісніші послуги.

На початку другого етапу медреформи лікарні з різних причин не могли зібрати достатню суму коштів для підвищення заробітної платні працівникам. Тому восени минулого року був введений окремий «зарплатний» пакет, через який уряд за дорученням Президента профінансував збільшення зарплат. З квітня ми відмовляємося від дотацій. Натомість медичні заклади, як сподіваються у МОЗ, зможуть підвищити зарплату працівникам за рахунок зростання тарифів та збільшення кількості пакетів.

Я також очікую, коли Міністерство виконає обіцянку і запровадить у системі ПМГ фіксований відсоток на оплату праці медика. Це також дозволить підвищити рівень зарплати.

Варто згадати, що системі ПМГ виповнився рік. За цей час вдалося багато чого зробити. Переважна більшість медичних закладів другої ланки не просто перейшла на нову систему фінансування, а почала жити за новими принципами. Лікарні тепер значно більше цінують кваліфікованих медичних працівників. Наявність спеціалістів дозволяє підписати більшу кількість пакетів, відповідно, медзаклад отримує більше коштів.

На жаль, пандемія уповільнила системні зміни у медичній галузі. Економічна криза не дозволила в повному обсязі профінансувати програму медичних гарантій. За минулий рік на лікування хворих на короновірусну хворобу НСЗУ перерахувала медичним закладам понад 19 млрд грн. Це 17% від усіх коштів, виділених на медицину. Звісно, це вплинуло на рівень фінансування інших напрямків галузі – там критично не вистачає коштів.

Комітет з питань здоров’я нації наполягав на тому, що у 2021 році на ПМГ виділили 5% ВВП. Можливості бюджету поки що не дозволили досягти потрібного рівня фінансування. Та попри всі складнощі реформа рухається, і це найголовніше.