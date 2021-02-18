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Вакцинація проти ковіду увійшла в програму медичних гарантій

НСЗУ буде платити по 25 гривень за кожну першу дозу і 60 гривень за другу.

Вакцинація проти ковіду увійшла в програму медичних гарантій
Фото: EPA/UPG

Національна служба здоров'я включила в програму медичних гарантій пакет, який покриватиме витрати медзакладів на вакцинацію.

Про це повідомив в.о. керівника НСЗУ Андрій Віленський на брифінгу в четвер.

"З 1 квітня 2021 року стартує [нова] програма медичних гарантій. В ній передбачено 35 пакетів послуг, в тому числі і пакет послуг для вакцинації від COVID-19", - розказав він.

У перший місяць медичний заклад отримуватиме 8 тисяч гривень на кожну мобільну бригаду для підготовки до вакцинації (закупівлі необхідних розхідних матеріалів та засобів індивідуального захисту). Далі оплата буде відбуватися за результатами роботи, тобто за фактичну кількість вакцинованих: 25 гривень за першу дозу вакцини і 60 гривень за другу.

Мобільна команда має складатися мінімум з одного лікаря та двох медсестер (медбратів). Додатково рекомендується залучати особу, яка буде вносити дані в електронну систему охорони здоров'я та водія за потреби.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2021 року діє програма медгарантій попереднього року.

Вакцинація від коронавірусу мала початися 15 лютого, але через затримку з поставкою вакцин за програмою COVAX цього не сталося.

Незважаючи на це, МОЗ обіцяє почати програму щеплення найближчими днями вакциною AstraZeneca індійського виробництва, яку законтрактували за бюджетні гроші.

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